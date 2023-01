Annette (60) maakt haar debuut in Sentse politiek

Annette Van der Bruggen is lid van meerderheidspartij Samen Anders, en vervangt Valerie Buyck die de afgelopen vier jaar in het bijzonder comité voor de Sociale dienst zetelde. “Annette is zestig jaar, getrouwd en heeft twee kinderen”, schetst voorzitter en partijgenoot Tom Lacres. “Ze werkt op de dienst boekhouding bij Ontex in Eeklo, en gaat in haar vrije tijd graag gaan wandelen, joggen of gaan fietsen. Thuis vind je haar regelmatig in de keuken of in haar tuin, want koken en tuinieren zijn haar belangrijkste hobby’s.”