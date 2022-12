410.000 keer bedankt! Deze verhalen raakten jullie in 2022 in Sint-Laureins het meest: van de asielzoekers in het Godshuis tot grillige beesten

De komst van de asielzoekers naar het Godshuis beheerste in 2022 zowat alle nieuws in Sint-Laureins. Maar liefst zes stukken uit de top tien van Sint-Laureins hebben dit jaar met het nieuwe opvangcentrum te maken. De aankondiging op 19 januari dat er 240 asielzoekers naar het Godshuis zouden komen, werd het meest gelezen en gedeeld. Ook de reportage over Sint-Laureins , die heel Vlaanderen moest laten weten welk klein gezellig polderdorpje zou overspoeld worden, werd gretig gelezen.

Ook de comeback van de muskusrat in Sint-Laureins was een toppic in 2022. Begin dit jaar werden cijfers bekend gemaakt waaruit bleek dat er op jaarbasis weer meer dan 600 gevangen worden. Nog meer dierennieuws. Want ook het artikel over fotograaf Ludo Goossens die in de prijzen viel met zijn foto van een bruine kiekendief, staat in de toplijst.