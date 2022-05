Zo VeloVeilig is Sint-Katelijne-Waver: ontdek hier de resultaten voor uw gemeente

Mechelen Eerste veertig vluchtelin­gen aangekomen in nooddorp

De eerste veertig vluchtelingen uit Oekraïne hebben dinsdag hun intrek genomen in het nooddorp aan de Nekker in Mechelen. De stad haalde het overgrote merendeel op met een bus, een gezin kwam met de eigen wagen. “Alle gezinnen krijgen nu door de exploitant, het Rode Kruis, een unit toegewezen. Dat zou vlot zijn verlopen. Later deze week verwachten we een tweede groep. Zo zal het dorp langzaam maar zeker vollopen”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Princen. In het nooddorp is plaats voor in totaal 650 Oekraïense vluchtelingen.

17 mei