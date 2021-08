Zes gezinnen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver zitten al bijna een maand zonder internet: “En dat in tijden waar thuiswerken de norm is”

Onze-Lieve-Vrouw-Waver“Ik had speciaal vrijaf genomen om op televisie de Vuelta te kunnen volgen. Ik heb geen enkele rit gezien.” Enkele inwoners van de Vlasstraat en Boekweitlaan in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) zitten al bijna een maand zonder internet. Thuiswerken is onmogelijk, net als een avondje televisie. Telenet komt op maandag opnieuw een kijkje nemen. “We bekijken de mogelijkheid voor een compensatie”, klinkt het bij het bedrijf.