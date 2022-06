Woonzorgcentrum Bosbeekhof komt met tweede versie van bier: “Gebrouwen met Katelijns grondwater”

Logistiek medewerker Kevin Coomans stelde deze keer samen met vrijwilliger Patrik en bewoner Fons het recept samen. Tijdens het openingsweekend konden bezoekers het bier proeven. “We halen nu 10% alcohol in vergelijking met de 8% van de versie uit 2019. De samenstelling van de mouten en de verhoudingen zijn lichtjes anders . We hebben nu ook met twee Duitse hoppen gewerkt”, legt Kevin uit. “Het bier werd deze keer gebrouwen bij brouwerij Cloet in Sint-Katelijne-Waver, op enkele honderden meters van ons woonzorgcentrum, en met echt grondwater van de gemeente. Het is dus echt een lokaal initiatief geworden.” Het bier is enkel verkrijgbaar in het lokaal dienstencentrum.