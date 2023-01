Werknemer krijgt 4 jaar voorwaardelijk na verkrachting van jobstudente (18): “Als zij geen seks met hem wou, zou hij naaktbeelden verspreiden”

Sint-Katelijne-WaverDe rechters in Mechelen hebben een 46-jarige man schuldig bevonden aan de verkrachting van een tienermeisje. De twee kenden elkaar vanop het werk. Hij werkte er vast, maar zij was er tewerkgesteld als jobstudent. In ruil voor het niet verspreiden van naaktbeelden, moest het meisje seks hebben met de man. De feiten werden betwist.

Het meisje stapte ruim een half jaar nadat de feiten begonnen naar de politie om klacht in te dienen. Alles begon in de zomer van 2020. Het meisje werkte als jobstudente op hetzelfde bedrijf als de man. Het klikte en beiden begonnen te flirten. “Het kwam zover dat het meisje naaktfoto’s -en filmpjes verstuurde naar de man”, luidde het bij het parket op zitting. “Maar wanneer ze er zich niet langer goed bijvoerde, stopte ze daarmee en verbrak ze het contact. Alleen was dat niet naar de zin van de beklaagde.”

Seks in de auto

De 46-jarige man bleef haar lastig vallen en ging uiteindelijk ook nog een stapje verder. Hij dreigde ermee om de naaktbeelden te verspreiden indien ze niet zou instemmen om seks te hebben. Het meisje plooide onder de druk en had uiteindelijk seks met de man. Dat gebeurde in de auto op de parking van een supermarkt in Sint-Katelijne-Waver. “Er werd beloofd om de beelden terug te bezorgen, maar dat gebeurde niet”, aldus het parket nog. “Meneer bleef haar daarom ook de volgde zes maanden bedreigen. Meermaals was er seks.”

Wanneer ze naar de politie wilde stappen, vertelde de veertiger haar dat hij de seks in de auto had gefilmd met een dashcam. “Indien ik naar de politie zou gaan, zou hij de beelden doorsturen naar mijn moeder en vriendinnen.

Quote In het dossier is niet gebleken dat het meisje geen andere keuze had dan seks met mijn cliënt te hebben of dat er een onmiddel­lij­ke dreiging was dat hij de beelden zou versprei­den Meester Piet Van Gheem, advocaat van de beklaagde (46)

Om kracht bij te zetten, verstuurde hij toen vriendschapsverzoeken op Facebook naar veertien vriendinnen”, vertelde het meisje uiteindelijk aan de politie. “Wanneer hij wist dat ik ook effectief klacht had ingediend bij de politie, stuurde hij het filmpje effectief naar mijn moeder.”

Het 18-jarige meisje stelde zich op zitting burgerlijke partij. Haar advocaat ontkende niet dat ze oorspronkelijk naaktbeelden had doorgestuurd naar de man. “Maar dat was omdat ze 17 jaar oud was en omdat ze in een fase zat dat ze dacht iedereen te kunnen vertrouwen”, klonk het bij haar advocaat. Aan de zijde van de verdediging werden de verkrachting en het voyeurisme waarvoor het parket de veertiger had gedagvaard betwist. Ze vroegen hiervoor de vrijspraak.

Juridisch-technische vrijspraak

“In het dossier is niet gebleken dat het meisje geen andere keuze had dan seks met mijn cliënt te hebben of dat er een onmiddellijke dreiging was dat hij de beelden zou verspreiden”, vertelde meester Piet Van Gheem. “Had hij er anders moeten mee omgaan? Absoluut. Maar juridisch-technisch is er hier geen sprake van verkrachting noch van voyeurisme. Want dat de vrijpartij in de auto werd gefilmd, werd ook op voorhand vermeld.” Na beraad achtten ze hem toch schuldig over de ganse lijn. Hij kreeg een celstraf van 4 jaar met uitstel.

De 46-jarige man heeft nog een maand de tijd om beroep aan te tekenen tegen het vonnis.

