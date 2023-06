WEER. Zwaarbewolkt in Sint-Katelijne-Waver vanochtend

Volg de restaura­tie van de Sint-Gummarus­kerk op de voet via de kijkdoos

Tot eind 2024 blijven de deuren van de Sint-Gummaruskerk gesloten. Wie wil kan via een kijkdoos in het westelijk hoofdportaal de werken in de kerk volgen. Daarnaast geeft een tentoonstelling uitleg over de bouw van de kerk en de vroegere en huidige restauratiewerken. Op de eerste verdieping vind je informatie over de Brabantse gotiek, de Sint-Gummarustoren en de verering van H. Gummarus.