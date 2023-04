WEER. Vanochtend overwegend bewolkt weer in Sint-Katelijne-Waver

Dertiger krijgt geen straf voor dodelijke duw aan buurman bij discussie over plaatsing van laadpaal

Geoffrey J. (37) heeft Alfons V.d.S. (76), beiden uit Antwerpen, wel degelijk met opzet de duw gegeven die de zeventiger het leven kostte. Maar hij had nooit de bedoeling om de zeventiger te verwonden, laat staan doden. Dat is het oordeel van de rechtbank, die zich boog over de ruzie die de buren kregen over de plaatsing van een stopcontact.