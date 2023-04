WEER. Vanochtend helder weer in Sint-Katelijne-Waver

MIJN DORP. Het Bonheiden van auteur Luc Van Balberghe: “In café De Krekel zit altijd wel iemand die ik ken”

“Ik ben Mechelaar vanuit mijn ziel, maar draag Bonheiden in mijn hart.” Auteur en voormalig journalist Luc Van Balberghe (73) mag dan wel Mechelaar zijn, in Bonheiden vindt hij al meer dan 40 jaar de rust die hij nodig heeft. Vandaag vertelt hij je over zijn dorp. “Wie ik één van de belangrijkste mensen in Bonheiden vind? Mijn vrouw, natuurlijk.”