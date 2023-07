WEER. Stralend zonnig weer in Sint-Katelijne-Waver vandaag

Acht optredens voor de achtste editie van zomerfesti­val ‘Boterham­men in ons park’

De zomer is in het land en dus ook het gratis zomerfestival ‘Boterhammen in ons park’ van het Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel. Medewerkers en patiënten, maar ook wie woont en werkt in en rond Duffel zijn acht donderdagen welkom om tijdens de middag te genieten van uiteenlopende muziekbands op de groene evenementenweide van UPC Duffel.