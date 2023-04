WEER. Redelijk helder met lichte regen in Sint-Katelijne-Waver vanochtend

ASSISEN. “Ik riep naar papa om te stoppen, maar hij leek me niet te horen”: meisje (10) ziet hoe vader stiefvader neersteekt voor school­poort

Acht steekwonden die vrijwel alle vitale organen doorboord hebben. Wetsdokter Werner Jacobs was duidelijk in zijn uiteenzetting tijdens het assisenproces tegen Betin A.: slachtoffer Ismet had geen schijn van kans meer nadat hij 15 keer gestoken was met een mes van 36 cm. En dat terwijl hij geen afweerletsels had, wat de versie staaft dat Ismet zich niet meer heeft kunnen verdedigen. Ook Betins dochtertje (10) kwam aan het woord via een videoverhoor, een opvallend stuk van de zitting.