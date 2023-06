WEER. Kans op helder weer in Sint-Katelijne-Waver vanochtend

Man kondigt moordpo­ging aan bij ex-part­ner: parket eist 18 maanden cel

“Ik vlieg wellicht de gevangenis in dus ik wou nog snel even bellen.” Zo belde de een 34-jarige man uit Bonheiden in maart jongstleden naar zijn ex-vrouw om aan te kondigen dat hij zijn huidige — nu ex-vriendin (40) — ging neer steken. “Ze stond te trillen op haar benen toen we arriveerden”, penden de agenten neer in hun oorspronkelijk pv.