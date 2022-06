WAVO neemt na 37 jaar afscheid van kleuterjuf Mieke: “Jouw stralende Dana Winner-glimlach zal bijblijven”

Vrije basisschool WAVO in Onze-Lieve-Vrouw-Waver wuifde recent juf Mieke De Belder (61) uit. De kleuterjuf was 37 jaar lang actief in de school, in de instapklas en in de eerste kleuterklas. Kleuters, ouders en collega’s wensten haar een mooi pensioen met een lied en dansje dat door de kinderen werd gebracht. “Jouw poppenspel en de toneeltjes in de kelder heeft bij honderden kleuters sporen achtergelaten. Hun fantasie werd geprikkeld door onder andere Leentje, de 3 biggetjes, het kerstverhaal, het schimmenspel,... Geen moeite was je te veel om je activiteiten levensecht te organiseren. De brandweer, de politie, de postbode, de tandarts, de verpleger, de ziekenwagen... allemaal vonden ze de weg naar onze parking, naar onze speelplaats of naar jouw klaslokaal. En als ze niet tot bij ons kwamen, ging je er zelf naartoe”, richtte Paul Van Lierop, directeur van WAVO, zich tot Mieke. “Wat me altijd van jou zal bijblijven is je stralende Dana Winner-glimlach en de open armen waarmee telkens de kleuters en ouders verwelkomt op onze speelplaats. Jij hebt ons logo ‘Wavo voelt goed!’ heel duidelijk en zichtbaar in de praktijk gebracht. Heel veel dank daarvoor.”