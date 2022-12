Waverfeest deelt nieuwjaarszakken uit aan scholen: “Want aantal zangers is de laatste jaren gedaald”

“De traditie van het nieuwjaarzingen is dolle pret voor jong en oud in ons dorp”, zegt Seppe Jacobs, voorzitter van de Waverfeest’ers. “We zagen het aantal zangers de laatste jaren achteruit gaan en willen daarom een duwtje in de rug geven. Of beter: een beus rond de hals.” Ook andere scholen ontvangen een nieuwjaarszak. Paul Van Lierop, directeur van WAVO reageert enthousiast. “Die gasten van Waverfeest doen onze gemeente echt bruisen. Alles wat ze doen is een schot in de roos voor ons dorp en dat gaat nu niet anders zijn. Ik hoop dat de zangertjes extra gemotiveerd zijn.” Waverfeest raadt iedereen aan massaal koeken en appelsienen in te slaan voor het nieuwjaarszingen. “Want we verwachten veel zangers", klinkt het.