Waver Feest organiseert opnieuw groot scherm en fandorp tijdens WK voetbal: “Annuleren was geen optie”

Duffel 15 kilometer per uur te snel in bebouwde kom

Bij een snelheidscontrole langs de Onze-Lieve-Vrouwlaan in Duffel is een chauffeur geflitst aan 65 kilometer per uur. Op die plek mag er niet sneller worden gereden dan 50 kilometer per uur. De man reed dus zo’n 15 kilometer per uur te snel. Tijdens de snelheidscontrole werden er in totaal 963 chauffeurs gecontroleerd. 53 van hen reden sneller dan toegelaten.

11:25