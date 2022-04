Waterzuiveraar Aaqua wint Voka Lokaal-award Mechelen: “Eind dit jaar steken we de Grote Plas over”

“Schitterend dat we deze award krijgen. Want we hebben grote plannen. Eind dit jaar steken we de Grote Plas over en gaan we voor een multinational een grote installatie bouwen in Amerika”, zegt CEO Rob Van den Broeck. Het zijn de bestuurders van de Voka Lokaal-afdeling Mechelen die Aaqua hebben gekozen tot winnaar van hun regio. De bestuurders kijken daarbij onder meer naar durf en ambitie, de wil om te innoveren en de vernieuwende bedrijfscultuur. En ook hoe duurzaam het bedrijf is. “Dat aspect staat bij ons centraal. We maken zuiveringsinstallaties. De klant kan dankzij die installatie niet alleen zijn water hergebruiken, maar ook de warmte die in het water zit. Zo bespaart hij op zijn energiefactuur. Heel belangrijk met de huidige energieprijzen”, stelt Van den Broeck. Aaqua heeft 22 medewerkers en is actief in Europa, maar ook in het Midden-Oosten en eind dit jaar dus ook in de Verenigde Staten.