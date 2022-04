Vijfde editie Elzerock strikt Camille en komt met twee festivaldagen: “Na 2 jaar afwezigheid willen we er een topgebeuren van maken”

“Al twee jaar na elkaar hebben we ons festival moeten annuleren door het hardnekkige coronavirus en de getroffen maatregelen daarrond. Ook ons alternatief van vorige winter is daardoor niet kunnen doorgaan. Daarom willen we er dit jaar een topgebeuren van maken.”, zegt Ronny Slootmans, één van de organisatoren. “Het is al de vijfde keer dat we dit festival organiseren, een feesteditie dus. Daarom zal Elzerock dit jaar twee dagen duren. We beginnen onze festiviteiten op vrijdag 12 augustus met een Apéro-Afterwork met bekendere dj’s, die ook al het Sportpaleis en Tomorrowland in vuur en vlam zetten. En op zaterdag 13 augustus gaat het dak er dan helemaal af met live-optredens van zowel lokaal talent en bekende ambiancebands. Onder andere Camille Dhondt, winnares van ‘The Masked Singer’, zal van de partij zijn.” Het festival vindt plaats op het Sint-Michielsdomein in de Groenstraat.