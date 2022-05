Viergeslacht bij familie Ceulemans in Sint-Katelijne-Waver

Sint-Katelijne-Waver Inschrij­vin­gen Kadodder­loop van start: “Lopers kunnen kiezen uit drie afstanden”

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver organiseert op vrijdag 3 juni na twee jaar coronapauze opnieuw de Kadodderloop. Dit jaarlijkse loopfeest lokt iedere keer meer dan duizend lopers en een veelvoud aan supporters. De inschrijvingen voor de editie van dit jaar zijn nu geopend. “De lopers kunnen kiezen uit drie afstanden: 3, 5 en 10 kilometer. Voor de kinderen zijn er joggings van 500 en 1.000 meter, afhankelijk van hun leeftijd. Tot slot hebben we een G-loop voor mensen met een beperking”, vertelt schepen van Sport Sven Verelst (CD&V). “De wedstrijden starten tussen 18.45 en 20.10 uur op de Markt in Sint-Katelijne-Waver.” De 3 km is een Fun Run met allerlei leuke hindernissen en waarbij we de deelnemers oproepen om zich te verkleden. Over het hele parcours staan er mensen die de lopers aanmoedigen. Wil je meelopen? Je kan voorinschrijven tot en met maandag 30 mei om 23.59 uur via www.skw.be/kadodderloop. Je kan ook de dag zelf nog inschrijven.

11 mei