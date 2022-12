Vier jaar met probatie-uitstel voor man die jonge vrouw verkracht en belaagt

Op 19 juni 2021 deed het toen 18-jarige slachtoffer aangifte bij de politie. Ze vertelde dat ze de man in de zomer van 2020 had leren kennen in het bedrijf waar zij als jobstudente werkte en hij ook werkte. Beiden hebben een Roemeense afkomst en er ontstond een klik. Die mondde uit in een sextingrelatie, ook al was de man 27 jaar ouder dan het meisje, dat toen nog minderjarig was. De twee stuurden naaktfoto’s en filmpjes naar elkaar, tot het meisje rond kerst 2020 er genoeg van kreeg. De man aanvaardde haar afwijzing niet en liet haar weten dat zij ‘zijn trots als man had geschonden’. Hij vond dat zij die weer intact moest maken door seks met hem te hebben.

Het meisje weigerde met de man af te spreken, maar hij dreigde ermee de eerder gestuurde naaktbeelden te verspreiden. In januari 2021 kwam het tot een afspraak in de wagen van de man op een afgelegen parkeerterrein. Het meisje had er onder de dreiging van het verspreiden van naaktbeelden seks met de man had. Dat gebeurde nadien zes maanden lang, wekelijks of zelfs meermaals per week, tot de jonge vrouw naar de politie stapte.

Dashcam

De man zou ermee gedreigd hebben dat hij met de dashcam beelden had gemaakt van de sekspartijen in de auto, en hij zei dat hij met 14 mannen uit zijn geboortedorp contact had gehad om hen die beelden te bezorgen. Nadat de vrouw naar de politie was gestapt, stuurde hij haar nog honderden berichten om haar onder druk te zetten.

“Het gaat hier duidelijk om verkrachting, de vrouw heeft alleen toegezegd onder zware dwang”, zei de procureur. “Er is een begin van uitvoering van voyeurisme, hij heeft gedreigd met de dashcam te filmen. Of hij dat ook deed, kunnen we niet nagaan want de dashcam is verdwenen, maar dat is niet nodig. Voor de betichting voyeurisme volstaat de intentie en een begin van uitvoering. Voor het niet-consensueel verspreiden van de naaktbeelden geldt hetzelfde, het feit dat hij contact had met die 14 dorpsgenoten is al voldoende. Ik vorder vier jaar met probatie-uitstel.”

De man zelf vroeg de vrijspraak voor het voyeurisme en de verkrachting. Volgens hem was er geen sprake van absolute dwang en had ze wel de keuze om “neen” te zeggen. Voor het versturen van het naaktfilmpje naar de moeder van het slachtoffer en de belaging vroeg hij een voorwaardelijke straf. De jonge vrouw stelde zich burgerlijke partij. Haar advocaat zei dat de vrees dat de beelden verspreid zouden worden enorm was en dat er absoluut geen sprake was van toestemming. Een vonnis is er na nieuwjaar

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.