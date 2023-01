Vier jaar met probatie-uitstel voor man (46) die jonge vrouw verkracht en belaagt

Op 19 juni 2021 deed het toen 18-jarige slachtoffer aangifte bij de politie. Ze vertelde dat ze de man in de zomer van 2020 had leren kennen in het bedrijf waar zij als jobstudente werkte en hij ook werkzaam was. Beiden hebben Roemeense afkomst en er ontstond een klik tussen hen. Die mondde uit in een sextingrelatie, ook al was de man 27 jaar ouder dan het meisje, dat toen nog minderjarig was.

De twee stuurden naaktfoto’s en filmpjes naar elkaar, tot het meisje rond kerst 2020 er genoeg van kreeg. De man aanvaardde haar afwijzing niet en liet haar weten dat zij “zijn trots als man had schonden”. Hij vond dat zij die weer intact moest maken door seks met hem te hebben.

Het meisje weigerde met de man af te spreken, maar hij dreigde ermee de eerder gestuurde naaktbeelden te verspreiden. In januari 2021 kwam het tot een afspraak in de wagen van de man op een afgelegen parkeerterrein waarbij het meisje onder de dreiging van het verspreiden van naaktbeelden seks met de man had. Dat gebeurde de zes maanden daarna nog verschillende keren, wekelijks of zelfs meermaals per week, tot de jonge vrouw naar de politie stapte.

Dashcambeelden

De man zou ermee gedreigd hebben dat hij met de dashcam beelden had gemaakt van de sekspartijen in de auto. Hij zei dat hij met veertien mannen uit zijn geboortedorp contact had gehad om hen die beelden te bezorgen. Nadat de vrouw naar de politie was gestapt, stuurde hij haar nog honderden berichten om haar onder druk te zetten.

De rechters achtten hem schuldig aan alle tenlasteleggingen en veroordeelden hem tot vier jaar cel met probatie-uitstel.

