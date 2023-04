Vertoning van film over geschiedenis Koninklijke Fanfare Graaf d’Elissem: “Een stukje Wavers erfgoed”

Brand in apparte­ments­ge­bouw in Berchem: bewoner met rookintoxi­ca­tie naar het ziekenhuis, hond overleden

De bewoner van een appartement in de Frans Beckersstraat is zaterdagavond voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De man had te veel rook ingeademd door een brand die in een onderliggend appartement was uitgebroken. De hond van het gezin in dat appartement overleefde de brand niet.