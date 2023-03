Uniformloze dag voor leerlingen Sint-Ursula-Instituut: “Leraren kwamen deze keer in uniform naar school”

“Een keer per schooljaar wordt er zo’n dag op poten gezet. Leerlingen mogen dan in vrijetijdskleding naar school komen en het is dan de beurt aan de leraren om in uniform of in de uniformkleuren naar school te komen. En de leraren hebben dat dit schooljaar met verve gedaan”, vertelt woordvoerder van de school Ann Vanhaeren. “Terwijl de leerlingen er kleurrijk bij liepen, kwamen de leraren in het schooluniform van hun generatie naar school. Want net zoals de school zelf, evolueerde het schooluniform ook mee. Van een bruin uniform werd er destijds overgeschakeld naar een uniform met blauwe kleuren en grijze rok tot het huidige blauwe uniform met het logo van de school zichtbaar op de kleding. Dat laatste is er zelfs gekomen op vraag van de leerlingen. Op die manier is het voor iedereen duidelijk welke kledij er op school gedragen kan worden.” De leerlingen die in vrijetijdskledij naar school kwamen, telden hiervoor één euro neer. De opbrengst van de uniformloze dag gaat naar TEJO, een laagdrempelige therapeutische hulpverlening voor jongeren tussen 10 en 20 jaar.