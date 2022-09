Toilet kerkhof Elzestraat sluit na gevallen van vandalisme en diefstal: “Alleen open wanneer grafmaker er is”

Zolang de grafmaker aanwezig is, zijn de toiletten los. Gemeenteraadslid Ronny Slootmans (SAMEN ANDERS) had het graag anders gezien en bracht het punt aan op de raadszitting van maandag. “Het is heel jammer dat door dergelijke zaken andere mensen in de kou blijven staan. Er moeten andere manieren zijn om dit in het oog te houden. Kan dit niet herbekeken worden?” Schepen van Begraafplaatsen Sarah De Keyser (CD&V) diende het raadslid van antwoord. “Sociale controle op een begraafplaats is lastig. Wanneer de grafmaker aanwezig is, kunnen bezoekers wel nog steeds naar het toilet. Deze regeling geldt ook op de andere begraafplaatsen.” Volgens burgervader Kristof Sels (N-VA) kan een gratis plaspunt in een zaak in de buurt van het kerkhof een interessante piste zijn.