Theo schrijft straf levensverhaal van ‘Steppenwolf’-frontman John Kay neer in boek: “Na WO II naar het Westen gevlucht, later op podium met wereldhit”

“Uiteraard ben ik grote fan van de band zelf, maar het is vooral het verhaal van John Kay dat mij aan het schrijven heeft gebracht”, vertelt Theo. “John werd als Joachim Fritz Krauledat geboren in 1944 in Oost-Pruisen en moet niet lang daarna met zijn moeder op de vlucht voor de Russen. Zijn vader was toen al in een Duits uniform gesneuveld aan het Russische front. Moeder en zoon belanden uiteindelijk in Oost-Duitsland. In 1949 slaagt de moeder, met de zo goed als blinde John in haar spoor, erin om naar het Westen te ontsnappen door, zonder opgemerkt te worden, een grensafscheiding in prikkeldraad slim af te zijn. Negen jaar later komen ze in Canada terecht, nog geen 20 jaar later staat John met zijn band Steppenwolf op de planken met de mega- wereldhit ‘Born to be Wild’.”