Sociale dienst deelt kerstgeschenken uit: “Speelgoed en boeken voor kinderen, bioscooptickets voor tieners”

Gezinnen konden in een kerstwinkeltje in lokaal dienstencentrum De Plek een geschenk uitkiezen voor hun kinderen. “94 gezinnen, goed voor 188 kinderen, kregen per post een uitnodiging om langs te komen”, vertelt schepen An Coen (N-VA). “Voor kinderen tussen 0 en 11 jaar kunnen de ouders een stuk speelgoed en een boek kiezen. Voor kinderen tussen 12 en 18 jaar hebben we twee bioscooptickets.” Het winkeltje wordt open gehouden door enkele medewerksters van de sociale dienst en door Agnes Verhaegen. Als vrijwilliger is ze al enkele jaren met veel enthousiasme betrokken bij deze actie. De voorbije maanden haakte Agnes tientallen knuffels. Ook deze kunnen ouders kiezen voor hun kinderen. “Het is fijn om te doen. Ik merk heel veel dankbaarheid bij de gezinnen die langskomen”, lacht Agnes.