Snelheidsduivels hebben ook teveel gedronken: “Rijbewijzen ingetrokken voor 6 uur”

Sint-Katelijne-Waver Inzamelmo­ment van voeding, sokken en broeken voor Oekraïense vluchtelin­gen in Katelijne

Het lokaal bestuur zoekt voeding, sokken en broeken voor de Oekraïense vluchtelingen die momenteel in het seminariegebouw van Borgerstein verblijven. Op dinsdag 3 mei organiseert het een inzamelmoment. “Wanneer vluchtelingen aankomen, willen we hen een basispakket voedsel bezorgen voor de eerste dagen. Hiervoor zoeken we voeding die goed verpakt en enige tijd houdbaar is. Denk aan pasta, tomatensaus, olijfolie, melk, kruiden, confituur, snoep, koekjes, chocolade, conserven, bokalen, koffie, thee en rijst, ontbijtgranen, … Daarnaast zijn we ook nog specifiek op zoek naar bepaalde kleding. Het gaat om broeken, rokjes, ondergoed en sokken voor kinderen en dames”, klinkt het. Je kan de dingen binnenbrengen op dinsdag tussen 18.30 en 19.30 uur op het gemeentehuis of in Borgerstein.

2 mei