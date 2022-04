Skatedorp XL achter Katelijnse gemeentehuis: “Met professional die tips geeft”

“We bezetten een afgesloten deel van onze parking met extra skate-elementen: quarter, bank, pyramid, box en rail”, vertelt Jeroen Baeten (N-VA), schepen van Jeugd. “Op de woensdagen in de paasvakantie doen we er nog een schepje bovenop. Vanaf 13 uur plaatsen we nog enkele extra skate-elementen en gaat de muziek aan. Van 14 tot 16 uur kan je skateboards en bescherming lenen en deelt een professioneel skater de tips en tricks. Deze activiteit is gratis en je komt en gaat wanneer je wil.”