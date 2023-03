Sint-Katelijne-Waver zoekt lesgevers voor zomerschool 2023

De zomerschool verwelkomt leerlingen die een duidelijke behoefte hebben aan extra leerstimulering. Samen zullen ze leren, experimenteren en ravotten. “Van 7 augustus tot en met 18 augustus organiseren we voor de derde keer een zomerschool”, vertelt Sarah De Keyser (CD&V), schepen van Onderwijs. “Die richt zich op kinderen die naar school gaan in onze gemeente in het eerste, tweede of derde leerjaar en een duidelijke behoefte hebben aan extra leerstimulering. Twee weken lang dompelen de lesgevers en animatoren de kinderen onder in een leer- en speelaanbod. Tijdens de voormiddag ligt de focus op taalstimulering in brede zin: leesvaardigheid, letterbegrip, spreekdurf, begrijpend lezen, wiskundig begrip, … We zijn op zoek naar ervaren lesgevers en leraren in opleiding – of anderen met een affiniteit met onderwijs – om dit dagdeel in te vullen.” Wie zich wil engageren, kan zich aanmelden via huisvanhetkind.skw.be/zomerschool.