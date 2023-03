Sint-Katelijne-Waver verlengt titel FairTradeGemeente

Sinds 2011 draagt Sint-Katelijne-Waver de titel van FairTradeGemeente. Elke drie jaar moeten de FairTradeGemeenten opnieuw bewijzen hun titel nog steeds te verdienen. Sint-Katelijne-Waver slaagde met glans. Dat gebeurt op basis van zes criteria. Sint-Katelijne-Waver behaalde score A, de hoogst mogelijke. “Als gemeente proberen we maximaal in te zetten op eerlijke handel, niet alleen met het Zuiden, maar ook lokaal”, vertelt schepen Sarah De Keyser (CD&V), bevoegd voor FairTrade. “Zo kozen we als bestuur bewust voor fairtrade koffie, thee en fruitsap. Het bier voor recepties is lokaal gebrouwen. Ook in de gemeentelijke basisscholen trekken we de kaart van FairTrade. De andere scholen, bedrijven en horeca moedigen we aan om hetzelfde te doen. Verschillende van hen gingen al mee in het verhaal.” Sinds 2021 organiseert de gemeentelijke trekkersgroep FairTrade de fairtrademarkt (H)eerlijk Katelijne in Roosendael. Daarnaast organiseerde het amen met ’t Grom een workshop ‘lokaal, duurzaam en energiezuinig koken’ en zette het tijdens de jaarlijkse boerenmarkt heel erg in op lokale en duurzame handel.