Sint-Katelijne-Waver telt voetgangers en ander verkeer in Berkelei

Eerste onbemande vulcontai­ner voor duikers geopend aan Ekerse Put

Een Belgische primeur in Ekeren: vandaag trad de eerste onbemande vulcontainer in werking aan de Put van Ekeren op domein Muisbroek. Duikers kunnen er 24 op 7 hun duikfles vullen met zuurstof. “Dit is uniek in ons land”, vertellen Ronny en Peggy van Scuba Service.