Sint-Katelijne-Waver start met Instagram voor jeugd: “Relevante info op toegankelijke manier delen”

“Ouders – en zo ook jonge kinderen – kunnen de werking van ons Huis van het Kind gemakkelijk volgen via de Facebookpagina Huis van het Kind Sint-Katelijne-Waver”, vertelt burgemeester Kristof Sels (N-VA). “Specifiek voor tieners en jongeren hadden we nog geen socialmediakanaal. Activiteiten van onze tienerwerking zullen we vanaf nu delen via ons nieuwe Instagram-account: @jeugdskw. Ook andere relevante info voor deze doelgroep kunnen we via deze weg op een toegankelijke manier delen. Alle info blijft ook te vinden op onze website.” Wanneer de vrijetijdssite ’t Gewent er staat, kan ook de communicatie van het jeugdhuis via dit Instagram-account verlopen. “Jeugdverenigingen die een nieuwtje willen verspreiden, mogen ons zeker taggen. Wil jouw vereniging onze stories een dag overnemen? Slide gerust in onze DMs”, aldus jeugdschepen Jeroen Baeten (N-VA).