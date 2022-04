Sint-Katelijne-Waver start in paasvakantie met eerste vakantieaanbod voor tieners

Mechelen 13-jarige Bo staat voor zware operatie in Zwitser­land; vrienden en school geven ouders ademruimte

Een zware operatie met kunstmatige coma in Zwitserland. Dat staat Bo Candries (13) in mei te wachten om haar te verlossen van een vernauwing van haar luchtpijp. Niet alleen voor de jonge Mechelse wordt het een beproeving, ook voor haar ouders. Onder meer een bevriende klant van de mama en school COLOMAplus springen in de bres om financieel te helpen: Go4Bo!

31 maart