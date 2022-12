Sint-Katelijne-Waver roept inwoners op om laadpaal aan te vragen bij Vlaamse overheid

“Niet iedereen heeft echter de mogelijkheid om een persoonlijk oplaadpunt te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan mensen die in een appartement of rijhuis zonder oprit wonen. We verwelkomen dan ook met open armen de campagne van de Vlaamse overheid om extra laadpalen te voorzien op plaatsen waar de vraag er is. Met deze campagne biedt Vlaanderen de mogelijkheid om een publieke laadpaal aan te vragen binnen een straal van 250 meter rond je woning. Ook bedrijven kunnen van dit aanbod gebruik maken. Deze campagne is een mooie gelegenheid om de duurzame mobiliteit in onze gemeente een fikse duw in te de rug te geven. Op onze website hebben we een link geplaatst naar het aanvraagformulier. Mensen kunnen surfen naar www.skw.be/laadpaal-vragen”, klinkt het.