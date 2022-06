Sint-Katelijne-Waver maakt uittreksel strafregister gratis: “Logisch dat we kostprijs schrappen”

Het voorbije jaar deden 1.615 inwoners van Sint-Katelijne-Waver via het digitaal loket een aanvraag voor een uittreksel uit het strafregister. “De voorbije jaren hebben we deze procedure volledig kunnen digitaliseren. Bij een digitale aanvraag van een gewoon uittreksel komt geen menselijke tussenkomst meer kijken. De aanvragen ontvangt het document meteen en rechtsgeldig in de mailbox. We vinden het dan ook logisch om de kostprijs te schrappen”, zegt schepen van administratieve vereenvoudiging Sven Verelst (CD&V). Bij een model 2, nodig voor wie werkt met kinderen of jongeren, is nog wel een tussenkomst van een ambtenaar nodig. Toch worden ook deze gratis. “Door dit document gratis te maken, willen we een ondersteunend gebaar stellen naar deze mensen”, aldus jeugdschepen Jeroen Baeten (N-VA).