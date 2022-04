Sint-Katelijne-Waver lanceert project rond menstruatie op scholen: “Thema bespreekbaar maken met boekje en subsidies voor producten”

“We hopen dat in de toekomst geen enkele leerling zich nog moet schamen over haar menstruatie en dat iedereen aan het nodige beschermingsmateriaal geraakt”, zegt schepen van Onderwijs en Welzijn Sarah De Keyser (CD&V). “We zullen niet gewoon wat tampons en maandverbanden voorzien. We willen het menstruatiethema écht binnenbrengen in de scholen. Via de boekjes en de lesideeën willen we het thema bespreekbaar maken, ook bij jongens. Het boekje bevat heel wat informatie, maar ook leuke weetjes en handige tips and tricks. Elke leerling op een middelbare school in onze gemeente krijgt het. Om de leerkrachten te ondersteunen, werkten we een bijhorende brochure uit met werkvormen waarmee ze aan de slag kunnen gaan in de klas.”