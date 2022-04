Sint-Katelijne-Waver is eeuweling rijker: Virginie blaast 100 kaarsjes uit

Virginie De Belder werd geboren op 5 april 1922, als dochter van een hoveniersgezin in Sint-Katelijne-Waver. Ze wist als klein meisje al wat ze later wilde worden, en maakte die droom ook waar. Als ‘juf Virginie’ ging ze aan de slag in de Vrije Meisjesschool in Walem, waar ze zich ontfermde over de kleuters van de eerste kleuterklas. Vanuit haar passie voor onderwijs was ze ook vijftig jaar lang lid van het COV, het Christelijk Onderwijzersverbond.