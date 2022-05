Scouting Waver viert 80ste verjaardag met feestweekend en scoutsmuseum: “Brengen ook boek uit over geschiedenis van onze verenigingen”

Sint-Katelijne-Waver/Putte/Bonheiden Nieuw openbaar onderzoek voor vergunning tracé R6 en geluids­scher­men loopt tot 5 juni

In kader van de vergunningsprocedure voor het tracé R6 tussen de Mechelsesteenweg en Putsesteenweg loopt er tot en met 5 juni een openbaar onderzoek. In die periode kunnen geïnteresseerden de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Het vergunningsdossier handelt zowel over het tracé, dat er al enkele jaren ligt, als de komst van geluidsschermen. “Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeentes organiseren op dinsdag 17 mei 2022 een infosessie. Tijdens een presentatie geven we meer uitleg over het vergunningsdossier en de procedure. Uiteraard krijg je ook de mogelijkheid om vragen te stellen. De infosessie vindt plaats 19.30 in de raadzaal van het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver”, delen de betrokken gemeentes mee. De plannen vind je online via het Omgevingsloket Vlaanderen met referentienummer 2021094331, alsook in de gemeentehuizen van Putte, Sint-Katelijne-Waver en Bonheiden.

