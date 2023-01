School De Met ziet aantal leerlingen groeien: “Vanaf volgend schooljaar zijn er vierdejaars”

De vestiging van De Met aan de Borgersteinlei ging van start in september 2020. In het eerste jaar waren er 42 leerlingen en 4 teamleden. “Sindsdien komen er elk jaar 42 leerlingen bij en ongeveer 4 teamleden. Momenteel hebben we 126 leerlingen, 42 van elk jaar. We hebben dus leerlingen van het eerste, tweede en derde jaar. Volgend jaar komt er een vierde leerjaar bij. Ons team bestaat momenteel uit 13 personen”, verduidelijkt Veerle Frederickx, coördinator van De MET in Sint-Katelijne-Waver. “Het unieke aan dit onderwijsproject is dat wij werken met kleine heterogene coachgroepen van 14 leerlingen, waar leerlingen van verschillende leerjaren en verschillende studierichtingen samen zitten. Elke groep heeft een vaste coach, die de leerlingen begeleidt bij hun leerproces en een wekelijks individueel coachgesprek heeft met hen.”