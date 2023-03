Samen Anders verkiest asfalt boven flapjes langs Berlaarbaan: “Risico op vallen gaat niet dalen maar stijgen”

Dineren op het water? Dinner on the Lake komt naar Rivieren­hof

Dineren in de natuur op een drijvend vlot: dat is het concept van de culinaire pop-up Dinner on the Lake, dat al enkele jaren door Vlaanderen trekt. In mei en juni drijft het dineervlot op de vijver van het Rivierenhof in Deurne. Dit jaar geniet je na het eten ook nog van een lichtspel rondom het meer.