Ruilbeurs van planten in nieuw lokaal dienstencentrum: “Plantjes die nadien niet weg zijn, blijven in centrum”

Mechelen 23 snelheids­dui­vels op de bon

De politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) heeft bij twee snelheidscontroles in zowel Sint-Katelijne-Waver als in Putte 23 hardrijders betrapt. In Sint-Katelijne-Waver stond de politie opgesteld langs de Duffelstraat. Hier werden 199 autobestuursters gecontroleerd op snelheid. In Putte werd er dan weer geflitst langs de Peulisbaan. Hier mag er maximum 30 kilometer per uur worden gereden. Negentien chauffeurs deden dat niet. Eén van hen klokte af op 59 kilometer per uur. Dat is bijna dubbel zo snel al toegelaten.

8:15