Reservaties voor gratis plaatsje tijdens uitreiking Katelijnse Keien zijn geopend

Wie de gala-avond van de Katelijnse Keien wil bijwonen, kan zijn gratis plaatsjes reserveren. Op vrijdag 18 november huldigt het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver inwoners die een kei zijn in hun interesse- of werkgebied, die zorgen voor een warme gemeente en die iets uitzonderlijks gepresteerd hebben. De uitreiking van de Katelijnse Keien vindt plaats in de evenementenhal van BelOrta aan de Mechelsesteenweg. Iedereen is welkom om er een feestelijke avond van te maken. Reserveren kan via de gemeentelijke website.