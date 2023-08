HOE ZOU HET NOG ZIJN MET... Herman Boets (70), de leraar, acteur én regisseur: “Of ik nog wil acteren? Natuurlijk, maar nu is het wel tijd om opa te spelen”

De millennials onder ons kennen hem als Roger Van Asten, vader van Katrijn in het tv-programma Spring, anderen kennen hem als wetsdokter Leo in Aspe. Naast een goedlopende tv-carrière, richtte hij ook een eigen theatergezelschap op. En misschien heeft u ook nog les van hem gehad in het Sint-Gummaruscollege? Wij gingen eens kijken hoe het nu gesteld is met acteur, regisseur én leraar Herman Boets (70). “Uiteraard was ik graag wereldster geworden, maar wie wil dat nu niet?”, lacht hij alvast.