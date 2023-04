Poortgebouw Domein Roosendael herbergt twee onthalen: “Oude onthaalgebouw werd afgebroken”

Het poortgebouw van domein Roosendael zit in een nieuw kleedje. De conciërgewoonst in poortwoning oost is omgetoverd tot een bezoekersonthaal en poortwoning west is een onthaal voor groepsrondleidingen geworden. Op zondag 23 april is iedereen welkom om het nieuw interieur te ontdekken.