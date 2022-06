Politie flitst 17 autobestuurders

Sint-Katelijne-Waver Succesvol­le eerst editie van Grassroots Days

De organisatie achter de allereerste Grassroots Days mag terugblikken op een succesvolle eerste editie. Grassroots Days is een event waarbij de organisatie meerdere G-werkingen willen promoten. Vrijdagavond was er al een quiz met een speciale aandacht voor thema’s zoals diversiteit, de LGBTQ+ en voor personen met een fysieke en mentale beperking. Op zaterdag gingen er op de jeugdterreinen van KGR Katelijne in de Borgersteinlei dan weer verschillende voetbalwedstrijden door. Zo voetbalden onder meer de nationale amputee teams van België en Nederland tegen elkaar. Het event werd ’s avonds afgesloten met verschillende optredens van onder meer Checkpoint Charlie.

19 juni