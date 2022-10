Politie flitst 125 chauffeurs tijdens snelheidscontroles

Tijdens een snelheidscontrole in zowel de Bosstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver als langs de Lange Zandstraat in Sint-Katelijne-Waver heeft de politie 125 chauffeurs geflitst. Op beide plekken telt er een maximum toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur. In de Bosstraat reden 64 van de 691 chauffeurs te snel, langs de Lange Zandstraat respecteerden dan weer 61 chauffeurs van de 214 de bebouwde kom niet. Hier bedroeg de hoogst gemeten snelheid 75 kilometer per uur.