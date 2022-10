Politie controleert op rijgedrag van fietsers: “Negen jongeren kregen een PV voor fietsverlichting”

Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Wa­ver wint 10.000 stappen­clash: “Na spannende strijd met Bonheiden”

Sint-Katelijne-Waver is de winnaar van de 10.000 stappenclash, de wedstrijd van LOGO Mechelen waarbij een tiental gemeenten uit de regio het tegen elkaar opnamen. Drie inwoners van de gemeente wonnen een prijs. “Door deel te nemen aan de 10.000 stappenclash, wilden we van meer bewegen een gezamenlijk doel maken. Samen geraken we verder, houden we elkaar actief en moedigen we elkaar aan. Na een spannende strijd met Bonheiden kroonde Sint-Katelijne-Waver zich finaal tot winnaar. Mechelen eindigde als derde. Bedankt aan iedereen die deelnam en mee stappen verzamelde voor onze gemeente. De drie grootste stappers ontvangen een skwinkelbon. Al wie deelnam, kan aan het onthaal een 10.000 Stappenclash-zadelhoes voor de fiets ophalen”, deelt het lokaal bestuur mee.

