Politie controleert 367 chauffeurs tijdens snelheidscontroles

Bij twee verschillende snelheidscontroles in Sint-Katelijne-Waver heeft de politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte) 367 chauffeurs gecontroleerd. De politie stond onder meer opgesteld langs de Lange Zandstraat en op de Spoorweglei. Op beide plekken mag er maximum 50 kilometer per uur worden gereden. 47 chauffeurs reden te snel. Er waren twee negatieve uitschieters. Zo reed één chauffeur in de Lange Zandstraat 76 kilometer per uur en reed een tweede chauffeur op de Spoorweglei 75 kilometer per uur. Alle snelheidsduivels zullen zich binnenkort mogen verwachten aan een proces-verbaal en geldboete.