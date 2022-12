Parket eist 8 maanden cel voor huisdiefstal tegen ex-poetsman van groothandel: “Door dit soort diefstallen rekenen handelaars extra kosten aan bij de consument”

Sint-Katelijne-Waver Hardrijder geflitst met 165 km/u op R6

Bij een snelheidscontrole op de R6 in Sint-Katelijne-Waver heeft de politie een hardrijder geflitst met 165 kilometer per uur. Dat is maar liefst 76 kilometer per uur sneller dan toegelaten. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen. Ook op de Mechelsesteenweg in Sint-Katelijne-Waver werd er een hardrijder geflitst. De chauffeur klokte in de bebouwde kom af op een snelheid van 106 kilometer per uur. Beide chauffeurs zullen binnenkort worden gedagvaard door het politieparket. Ze riskeren beiden een rijverbod en een forse geldboete. In totaal werden er op beide plekken 127 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Naast de twee snelheidsduivels reden er nog 28 andere chauffeurs te snel.

13:40