Overheden gaan samen op zoek naar duurzamer woon-werkverkeer: “Willen verkeersproblemen voor zijn door bedrijven alternatieven aan te bieden”

“Er staat de komende jaren heel wat te gebeuren in de regio Mechelen en Sint-Katelijne-Waver: nieuwe bedrijventerreinen, bijkomende woningen en meer… Die ruimtelijke ontwikkelingen zullen ook een impact hebben op de mobiliteit. We willen de problemen natuurlijk graag voor zijn, en de bedrijven nu al helpen bij het maken van duurzame keuzes voor het woon-werkverkeer van werknemers. We gaan met andere woorden voor een pilootproject rond ‘mobiliteitsmanagement’”

Concreet actieplan

“Concreet gaan we samenwerken met studiebureau Traject, en dit voor een periode van drie jaar. De hoofddoelstelling van Traject is om duurzame mobiliteitsoplossingen te stimuleren en te faciliteren. Traject zal dus eerst onderzoeken wat het aanbod en de mogelijkheden op het vlak van vervoer in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver zijn, en daarna per bedrijf of bedrijventerrein heel concreet een actieplan opmaken.”

Ideale scenario

“In het ideale scenario laat iedereen die dat kan, de wagen in de toekomst aan de kant staan. Elke autoverplaatsing die je kan vervangen, creëert meer ruimte voor bijvoorbeeld leveranciers of werknemers die geen alternatief hebben. Traject zal dit mogelijk proberen te maken op verschillende manieren. Bedrijven weten misschien niet eens wat het aanbod aan openbaar vervoer in hun buurt is, of hebben nooit stilgestaan bij het aanbieden van pakweg elektrische fietsen.”

Advies op maat

“Er zal daarom altijd heel concreet gewerkt worden, door een ‘mobiscan’ uit te voeren. Men gaat het mobiliteitsprobleem van een bedrijf analyseren, de verplaatsingen van de werknemers in kaart brengen, alternatieven bestuderen en de werkgever daarna een advies op maat afleveren. Dit kan bijvoorbeeld door een bedrijf een ‘testvloot’ aan te bieden. Zo’n vloot is een reeks elektrische fietsen die door de werknemers kunnen uitgetest worden, zodat zij kunnen uitproberen of dit soort verplaatsing voor hen werkt zónder zelf een dure elektrische fiets te moeten aankopen.”

Kennis en ervaring bundelen

“We halen dus alle mogelijke hindernissen weg, werken laagdrempelig en volledig op maat. Voor een ander bedrijf kan het openbaar vervoer, of een combinatie, dan weer een betere oplossing zijn. Wij beseffen immers ook dat pakweg een kleine KMO zo’n onderzoek en project zelf niet even grondig en groots kan voeren. Door alle kennis en ervaring te bundelen, moet ons dit wél lukken. Zo kunnen wij als overheid een groot verschil maken voor onze bedrijven en op het vlak van mobiliteit in onze regio. Hopelijk inspireren we met dit proefproject ook andere regio’s om, op hun maat, soortgelijke initiatieven op te starten.”