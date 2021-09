Oudste discotheek van het land staat te koop: “Donna Summer was de strafste madam: ze zag groen van de koorts maar blies hier iedereen omver”

Na 108 jaar valt in Sint-Katelijne-Waver het doek over ‘de Rio’, de oudste discotheek van ons land. Wat begon als een tent voor de fanfare evolueerde doorheen de jaren tot een discotheek waar gouden schoen Michel Preud’homme kwam feesten en grootheden als Grace Jones, Donna Summer en Backstreet Boys elkaar op het podium verdrongen. “Maar veel mensen kwamen speciaal voor onze draaiende dansvloer, waarvoor ik in Amerika mijn leven heb geriskeerd.”